Венгрия выступила против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа

В эфире телеканала М1 он указал, что данные намерения Евросоюза (ЕС) нарушают суверенитет входящих в объединение государств, лишая их выбора источников энергоносителей.

Также Сийярто отметил, что план ЕК направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в ЕС, за что будут расплачиваться все страны сообщества.

«Венгрия отказывается это делать... Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в ЕС», - заключил министр.

Ранее Европейские политики предложили отобрать у Венгрии право голоса из-за её антиукраинской позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

