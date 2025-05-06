Венгрия выступила против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа
Будапешт выступает против плана Еврокомиссии (ЕК) по полному отказу от поставок российского газа к 2027 году. Об этом заявил глава МИД Венгрии Сийярто.
В эфире телеканала М1 он указал, что данные намерения Евросоюза (ЕС) нарушают суверенитет входящих в объединение государств, лишая их выбора источников энергоносителей.
Также Сийярто отметил, что план ЕК направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в ЕС, за что будут расплачиваться все страны сообщества.
«Венгрия отказывается это делать... Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в ЕС», - заключил министр.
Ранее Европейские политики предложили отобрать у Венгрии право голоса из-за её антиукраинской позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru