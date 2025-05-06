СМИ: Новые санкции ЕС могут затронуть экспорт химикатов и станочных деталей в РФ

Еврокомиссия в рамках 17-го пакета санкций против России рассматривает запрет на экспорт ряда химикатов и комплектующих для станков, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.

По данным издания, речь идет о товарах двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданской, так и в военной сфере. В список, по данным источников, планируется включить как юридические, так и физические лица, а также танкеры.

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При этом, как отмечает Politico, расширение перечня товарных категорий вызвало разногласия среди стран Евросоюза, поэтому список продукции может остаться без изменений.

Помимо этого, в проекте содержится предложение временно освободить российский проект «Сахалин-2» от действия санкций — до июня 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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