СМИ: Новые санкции ЕС могут затронуть экспорт химикатов и станочных деталей в РФ

Еврокомиссия в рамках 17-го пакета санкций против России рассматривает запрет на экспорт ряда химикатов и комплектующих для станков, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.

По данным издания, речь идет о товарах двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданской, так и в военной сфере. В список, по данным источников, планируется включить как юридические, так и физические лица, а также танкеры.