Ограничения ввели в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля
6 мая 202518:52
Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля, Тамбова и Калуги. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что меры приняли для безопасности полетов гражданских пассажирских лайнеров.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова снова закрыт по соображениям безопасности. Рейсы не принимают и не выпускают с 16:10 по московскому времени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru