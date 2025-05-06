Ограничения ввели в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля, Тамбова и Калуги. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Нижнего Новгорода снова закрыли в целях безопасности

Он отметил, что меры приняли для безопасности полетов гражданских пассажирских лайнеров.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова снова закрыт по соображениям безопасности. Рейсы не принимают и не выпускают с 16:10 по московскому времени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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