Ограничения ввели в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля

Он отметил, что меры приняли для безопасности полетов гражданских пассажирских лайнеров.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова снова закрыт по соображениям безопасности. Рейсы не принимают и не выпускают с 16:10 по московскому времени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

