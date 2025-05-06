Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово
Московские аэропорты Внуково и Домодедово были временно закрыты. Об этом сообщил сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов для гражданских рейсов. Ни один самолет не вылетает и не заходит на посадку с 18:19 часов вечера.
Это уже второй раз за сутки, когда в столичном регионе вводятся ограничение на перелеты. 06 мая 2025 в 0:57 почти на пять часов остановили свою работу воздушные гавани в Домодедово и Жуковском. Их работа была восстановлена в 5:03 утра.
Ранее министерство обороны подтвердило уничтожение в небе Московской области двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru