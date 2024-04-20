Жители Центральной России из-за магнитной бури смогли увидеть северное сияние
Жители Челябинской, Рязанской, Пензенской, Владимирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Московской, Нижегородской и Курской областей в пятницу, 19 апреля, могли видеть северное сияние. Природное явление возникло из-за сильной магнитной бури.
Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает РБК.
Так, в Курске северное сияние возникло одновременно с радугой.
Ранее жители ряда российских регионов публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния, сообщает РБК. Атмосферное явление наблюдали в Ленинградской области, на севере и востоке Подмосковья, над озером Сенежское в Солнечногорском районе Московской области и под Тверью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жители Центральной России из-за магнитной бури смогли увидеть северное сияние
- В Оренбурге в реке Урал снизился уровень воды до 1017 сантиметров
- Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
- ВСУ пять раз обстреляли курский поселок Теткино
- В Запорожье российские войска повредили объект инфраструктуры
- «Работал на острие»: Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ерёмине
- Минобороны: Шойгу представили дрон для дистанционного минирования местности
- Лига Hardcore пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Набиева
- В Башкирии число подтопленных паводком садовых участков достигло 1,29 тысячи
- Губернатор Анохин заявил об отражении попытки атаки украинских БПЛА в Смоленске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru