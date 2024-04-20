Жители Центральной России из-за магнитной бури смогли увидеть северное сияние

Жители Челябинской, Рязанской, Пензенской, Владимирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Московской, Нижегородской и Курской областей в пятницу, 19 апреля, могли видеть северное сияние. Природное явление возникло из-за сильной магнитной бури.

Мурманская область стала самым популярным местом для «охоты» за северным сиянием

Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает РБК.

Так, в Курске северное сияние возникло одновременно с радугой.

Ранее жители ряда российских регионов публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния, сообщает РБК. Атмосферное явление наблюдали в Ленинградской области, на севере и востоке Подмосковья, над озером Сенежское в Солнечногорском районе Московской области и под Тверью.

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ФОТО: vk.com/boldyreva_ov
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