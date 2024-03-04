Жители Ленобласти и Подмосковья наблюдали северное сияние

Атмосферное явление наблюдали в Ленинградской области, на севере и востоке Подмосковья, над озером Сенежское в Солнечногорском районе Московской области и под Тверью.

По словам экспертов, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь на 29 февраля. При том, что приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным.

Мурманская область стала самым популярным местом для «охоты» за северным сиянием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

