Мурманская область стала самым популярным местом для «охоты» за северным сиянием
Зимние экскурсии с «фотоохотой» за северным сиянием в Мурманскую область стали в два раза популярнее по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу национального туроператора «Алеан».
Кроме «охоты» за северным сияние туристам предлагают обзорные экскурсии по Мурманску, посещение парка «Териберка», хаски-парка и саамской древни.
Отмечается, что стоимость трехдневного тура без перелета стартует от 70 тысяч рублей.
Дубай стал самым популярным направлением среди россиян на Новый год, также в топ вошли Мальдивы и Сейшелы, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru