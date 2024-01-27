Мурманская область стала самым популярным местом для «охоты» за северным сиянием

Кроме «охоты» за северным сияние туристам предлагают обзорные экскурсии по Мурманску, посещение парка «Териберка», хаски-парка и саамской древни.

Отмечается, что стоимость трехдневного тура без перелета стартует от 70 тысяч рублей.

Дубай стал самым популярным направлением среди россиян на Новый год, также в топ вошли Мальдивы и Сейшелы, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».

