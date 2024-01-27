Мурманская область стала самым популярным местом для «охоты» за северным сиянием

Зимние экскурсии с «фотоохотой» за северным сиянием в Мурманскую область стали в два раза популярнее по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу национального туроператора «Алеан».

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Кроме «охоты» за северным сияние туристам предлагают обзорные экскурсии по Мурманску, посещение парка «Териберка», хаски-парка и саамской древни.

Отмечается, что стоимость трехдневного тура без перелета стартует от 70 тысяч рублей.

Дубай стал самым популярным направлением среди россиян на Новый год, также в топ вошли Мальдивы и Сейшелы, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Романов
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