В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
Режим ЧС регионального характера был введён в Крыму и Севастополе. Как пишет RT, об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, решение было принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым «в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера».
«Режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения», - добавил он.
Ранее Аксёнов заявил, что на полуострове будут временно отключать электричество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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