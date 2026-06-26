В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

Режим ЧС регионального характера был введён в Крыму и Севастополе. Как пишет RT, об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

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По его словам, решение было принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым «в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера».

«Режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения», - добавил он.

Ранее Аксёнов заявил, что на полуострове будут временно отключать электричество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:РегионыСергей АксеновСевастопольКрым

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