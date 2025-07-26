СМИ: После взрыва газа в доме в Саратове 10 человек пропали без вести
После взрыва газа в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, среди них также числится один ребенок. Отмечается, что местонахождение пропавших не удается установить уже около суток. При этом не исключено, что они могли не присутствовать в здании в момент взрыва.
Между тем, в настоящий момент спасатели продолжают разбор завалов. Согласно информации МЧС, известно о семи погибших, в том числе одном ребенке, и о 17 пострадавших. Отмечается, что им оказана медицинская помощь амбулаторно.
Ранее очевидцы ЧП в Саратове рассказали журналистам, что взрыв газа в многоэтажке был настолько сильным, что из-за него в соседних домах выбило окна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru