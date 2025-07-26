СМИ: После взрыва газа в доме в Саратове 10 человек пропали без вести

После взрыва газа в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, среди них также числится один ребенок. Отмечается, что местонахождение пропавших не удается установить уже около суток. При этом не исключено, что они могли не присутствовать в здании в момент взрыва.