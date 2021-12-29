Жители Подмосковья получат новые квартиры по программе реновации
В новые квартиры переедут уже в следующем году жители Подмосковья, чьи дома подлежат сносу по программе реновации. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель регионального центра некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур. По его словам, реновация в Московской области уже набирает ход.
«В Мытищах и Раменском прошли публичные слушания, с жильцами всё согласовали, и будут переселять», отметил Мамчур. Он выразил надежду на то, что в 2022 году уже первые счастливые обладатели новых квартир смогут в них переехать.
Реновация решает сразу несколько вопросов, они касаются переселения людей из аварийного жилья, восстановления прав обманутых дольщиков, а также создания современного облика подмосковных городов, добавил представитель некоммерческого партнерства.
Он также подчеркнул, что время неудобных малоэтажек, которыми застроены многие города области, прошло.
«По программе реновации возводятся современные дома, в которых на первом этаже предусмотрены помещения для магазинов, что очень удобно, а также просторные подъезды, где можно делать колясочные и бытовки», – пояснил Мамчур.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в Мытищах по программе реновации новое жильё получат 57семей. В Раменском 21 семья из двух аварийных двухэтажных домов будет переселена в новые, которые построят поблизости, в двух километрах от старых. В 2022 году реновация придёт в такие городские округа, как Балашиха, Королёв, Пушкино, Ивантеевка и Фрязино.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье появятся сертификаты реновации.
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