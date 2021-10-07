В Подмосковье заявили о необходимости реновации жилья
Московская область нуждается в программе реновации из-за большого количества жилья, несоответствующего современным нормам. Такое мнение высказал руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Валерий Мамчур.
Мамчур включил в список городов, наиболее нуждающихся в обновлении жилищного фонда, Балашиху, Королёв, Одинцово и Мытищи, а также Химки и Красногорск. По его словам, эти города активно развивались в советское время, а сейчас старая застройка находится «в очень плохом состоянии».
При этом глава центра напомнил, что подмосковные власти учитывают мнение собственников домов, подлежащих реновации, несмотря на то, что этот механизм еще не закреплен законодательно. Он отметил, что ведется активная работа и готовится юридическая документальная база.
«Кроме того, проводится подготовка проведения конкурса подрядчиков, выбираются площадки. То есть пока идёт невидимая работа», – пояснил Мамчур в эфире «Радио 1». Глава центра «ЖКХ контроль» предположил, что первые жильцы начнут переезжать в новые квартиры, возведенные по программе реновации, уже в следующем году.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН призвал государство отказаться от поощрения ипотеки на первичное жилье.
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