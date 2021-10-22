Жители Москвы смогут получать госуслуги онлайн во время нерабочих дней

Лично присутствовать в центрах госуслуг понадобится только для оформления развода. Свидетельства о рождении ребенка будут выдавать в роддоме. А в том случае, если на период выходных выпадает дата получения или подписания документов, срок оказания услуги продлят на девять дней.

Для того чтобы воспользоваться услугами онлайн, нужно пройти регистрацию на сайте mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте написал, что после 8 ноября в столице останутся в силе ряд защитных мер против коронавируса. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте градоначальника. Ранее Собянин заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом каникулы в столичных школах начнутся 28 октября.

