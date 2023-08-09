Жители Махачкалы перекрыли улицу из-за отключений электроэнергии
В столице Дагестана Махачкале местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений электроэнергии, сообщило агентство ТАСС.
На место выехали министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев и представители мэрии Махачкалы.
Ранее сообщалось, что в регионе установилась сильная жара. Из-за этого произошли массовые отключения энергоснабжения в нескольких городах и районах республики.
Правительство России 1 мая распорядилось повысить тарифы на передачу электроэнергии на 6,3%. Мера будет действовать до 31 декабря 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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