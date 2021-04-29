Российские спутники будут оценивать вероятность появления северного сияния
Российские спутники смогут в перспективе проводить исследования, с помощью которых можно будет предсказать появление северного сияния и определить широты, на которых оно может появиться. Об этом сообщил РИА Новости начальник отделения «Российских космических система» Алексей Ковалев.
Он отметил, что измерения, проводимые в космосе, помогут оценить вероятность появления северного сияния, а также в будущем помогут предупреждать аномальные космические явления для минимизации их негативных последствий.
Ранее сообщалось, что для Роскосмоса будет разработан космический аппарат нового поколения «Возврат-МКА-Л», который будет использоваться для отправки животных к Луне.
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