Жители Калуги предложили более 10 мест для установки стелы «Город воинской доблести»

Пересечение улиц Баумана и Пушкина, а также место у Дома Шамиля в Калуге стали самыми популярными у калужан вариантами для установки стелы «Город воинской доблести».

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Свои предложения жители областного центра оставляют в комментариях в соцсетях городского головы Дмитрия Денисова. По их мнению, стеллу можно установить в сквере Мира или на площади Маяковского, в сквере имени Волкова или на привокзальной площади станции «Калуга-1», на Северном въезде в город или на территории Международного аэропорта «Калуга» имени Циолковского.

В городской управе Калуги заявили, что предложения будут визуализированы в течение 10 дней, после чего начнётся голосование.

Ранее предложение о присвоении Калуге звания «Город воинской доблести» было поддержано на заседании региональной комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почётных званий населённым пунктам и организациям области, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РегионыГолосованиеПамятникКалуга
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