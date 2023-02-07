Жители Калуги предложили более 10 мест для установки стелы «Город воинской доблести»

Свои предложения жители областного центра оставляют в комментариях в соцсетях городского головы Дмитрия Денисова. По их мнению, стеллу можно установить в сквере Мира или на площади Маяковского, в сквере имени Волкова или на привокзальной площади станции «Калуга-1», на Северном въезде в город или на территории Международного аэропорта «Калуга» имени Циолковского.

В городской управе Калуги заявили, что предложения будут визуализированы в течение 10 дней, после чего начнётся голосование.

Ранее предложение о присвоении Калуге звания «Город воинской доблести» было поддержано на заседании региональной комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почётных званий населённым пунктам и организациям области, сообщает НСН.

