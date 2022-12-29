Власти Калуги назвали топ-5 событий уходящего года
Калужская горуправа обозначила 5 событий в жизни города, которые, по ее мнению, стали знаковыми в уходящем году, сообщает издание «Калужские Новости».
В топ-5 вошли: строительство Северного въезда в Калугу, начало реконструкции «Синих мостов», возведение поликлиники на Правом берегу, восстановление бетонного основания набережной Оки и первый турнир по пляжному волейболу, прошедший там, а также продолжение благоустройства Яченской набережной.
Северный въезд планировали сдать уже в этом году, но в связи с возникшим дополнительным объемом работ и изменением границ проектирования данного объекта, закончить его получится только в 2023 году.
Об официальном начале работ по реконструкции «Синих мостов» заявили в ноябре. Закончить процесс планируется также в будущем году.
Поликлинику на Правобережье калужанами придется ждать до 2024 года.
Реконструкция набережной Оки позволила уже на День города, 28 августа, организовать там турнир по пляжному волейболу. При этом в пляжный волейбол там сыграл лично городской голова.
Продолжение же благоустройства набережной Яченского водохранилища в этом году потребовало выделения 128 миллионов рублей.
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