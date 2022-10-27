Почетное звание «Город воинской доблести» присвоят Калуге
Калуге планируется присвоить звание «Город воинской доблести». Инициатива поддержана на заседании региональной комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почетных званий населенным пунктам и организациям области под председательством губернатора Карины Башкатовой, сообщает пресс-служба калужского правительства.
Как отмечается, в годы Великой Отечественной войны в Калуге и в непосредственной близости от нее во время сражений жители и защитники проявили настоящее мужество, стойкость и массовый героизм. В боях за освобождение Калуги погибли более 7 тысяч советских воинов. Их прах покоится на воинском кладбище и в 21 братской и индивидуальной могилах. Всего на войне погибли свыше 80 тысяч калужан, еще 56 тысяч пропали без вести.
Теперь инициатива областного правительства будет направлена на обсуждение в Законодательное собрание Калужской области.
Губернатор Карина Башкатова заявила о важности сохранения исторической памяти о героическом прошлом городов и населенных пунктов Калужской области.
С утверждением почетного звания в городе будет установлена памятная стела.
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