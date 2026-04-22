Жители башкирского села попросили папу римского помочь отремонтировать дорогу
Жители села Борискино Чишминского района Башкортостана обратились с письмом к папе римскому, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».
Они просят помочь с ремонтом разбитой дороги из-за бездействия местных властей. По словам сельчан, они обращались в центр управления республикой, к главе района Ришату Мансурову, однако «результатов ноль — одни отписки». Жители указывают, что на протяжении 10 лет в селе и по направлению к нему не проводится никаких ремонтных работ. «Мы устали от обещаний, от ежедневных поломок машин», — заявил один из жителей.
Отмечается, что на дороге автомобили регулярно застревают в грязи, проезд скорой помощи становится невозможным, а школьный автобус рискует свалиться в овраг. Кроме того, в населенном пункте «частично отсутствует освещение» и ранее был сломан колодец, который они отремонтировали самостоятельно за счет собственных средств. Подчеркивается, что «вся надежда остается только на папу римского».
Ранее стало известно, что на Алтае несколько тысяч человек оказались отрезаны от цивилизации из-за проблем с дорогой. На бездорожье жалуются и многодетные семьи из Вологды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
