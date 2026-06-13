В посольстве РФ предупредили о рисках посещения Чили

Представители посольства России в Сантьяго предупредили о рисках посещения Чили. Об этом сообщают «Известия».

В диппредставительстве указали на ухудшение ситуации с бандитизмом в Чили и порекомендовали туристам быть осторожнее, чтобы избежать ограбления.

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В связи с этим в посольстве посоветовали туристам во время поездки в Чили не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Также в дипмиссии призвали путешественников не посещать малолюдные улицы и не гулять в незнакомых районах вечером и ночью.

Ранее В МИД рекомендовали россиянам с осторожностью посещать Таиланд из-за возможных задержаний США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ТуризмТуристыПосольствоЧилиОграбление

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