В посольстве РФ предупредили о рисках посещения Чили

В связи с этим в посольстве посоветовали туристам во время поездки в Чили не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Также в дипмиссии призвали путешественников не посещать малолюдные улицы и не гулять в незнакомых районах вечером и ночью.

Ранее В МИД рекомендовали россиянам с осторожностью посещать Таиланд из-за возможных задержаний США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».