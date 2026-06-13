В посольстве РФ предупредили о рисках посещения Чили
Представители посольства России в Сантьяго предупредили о рисках посещения Чили. Об этом сообщают «Известия».
В диппредставительстве указали на ухудшение ситуации с бандитизмом в Чили и порекомендовали туристам быть осторожнее, чтобы избежать ограбления.
В связи с этим в посольстве посоветовали туристам во время поездки в Чили не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Также в дипмиссии призвали путешественников не посещать малолюдные улицы и не гулять в незнакомых районах вечером и ночью.
Ранее В МИД рекомендовали россиянам с осторожностью посещать Таиланд из-за возможных задержаний США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шуваев: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз
- В посольстве РФ предупредили о рисках посещения Чили
- Сальдо: ВСУ атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой
- Ограбление Англии, завышение статистики, Иран: Скандалы ЧМ-2026
- Задержаны двое подозреваемых в краже бутс сборной Англии по футболу
- В Воронежской области мужчина пострадал после атаки БПЛА
- Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
- На промобъекте под Волгоградом произошло возгорание из-за обломков БПЛА
- В Госдуме спрогнозировали, сколько будет стоить доллар к концу года
- Коррупция и злоупотребление полномочиями: Как Мадьяр хочет разоблачить Орбана