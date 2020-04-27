Жителей Свердловской области переводят на строгий масочный режим

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов призвал уточнить критерии ношения масок.



Он сослался на мнение врачей, которые говорят, что на открытом воздухе ношение масок не так эффективно. По словам Цуканова, нельзя допустить, чтобы полицейские штрафовали людей за отсутствие масок на улицах.



Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что с начала пандемии в стране провели более трех миллионов тестов на выявление коронавируса нового типа, из них 139 тысяч — за последние сутки, передает РИА ФАН.



В России COVID-19 по состоянию на 27 апреля был подтвержден у 87 тысяч человек, 794 заболевших скончались.

