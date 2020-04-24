В Минздравае назвали сроки создания вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса должна появиться, так или иначе, до конца года. Однако пока не ясно, потребуется ли ее регулярное применение. Об этом заявил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он отметил, что сейчас очень интенсивные разработки в этом направлении ведутся как за границей, так и России сразу в нескольких институтах. По оценке Чуланова, к концу дета будет уже в наличии несколько прототипов вакцины, передает «Интерфакс». К этому времени должны будут пройти основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах.