В Минздравае назвали сроки создания вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса должна появиться, так или иначе, до конца года. Однако пока не ясно, потребуется ли ее регулярное применение. Об этом заявил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Он отметил, что сейчас очень интенсивные разработки в этом направлении ведутся как за границей, так и России сразу в нескольких институтах. По оценке Чуланова, к концу дета будет уже в наличии несколько прототипов вакцины, передает «Интерфакс». К этому времени должны будут пройти основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах.
Глава НМИЦ констатировал, что пока трудно определить, как COVID-19 будет вести себя в дальнейшем, насколько он войдет в сезонные инфекции, и потребуется ли регулярная вакцинация людей. Чуланов также не взялся дать прогноз, когда эпидемия закончится в России.
Всемирная организация здравоохранения включила в список перспективных препаратов от коронавируса девять российских разработок. Шесть из них созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», отмечает Ura.ru.
Речь идёт о субстанциях на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичная и мРНК-вакцины. Об этом информирует сайт Стопкоронавирус.РФ.
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