Жителей Сочи предупредили о возможности смерчей в ближайшие дни

Власти Сочи сообщили об ухудшении погодных условий в городе с 16 по 19 августа. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте городской администрации.

По информации властей, в город придут ливни с грозами и градом, в связи с чем ожидается резкий подъём уровня воды в реках, а также сход селей в горах. «Кроме того, на участке Магри - Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», - отмечается в сообщении.

Гигантский смерч засняли в Сочи. Видео

По рекомендации спасателей жителям города в эти дни лучше воздержаться от отдыха у воды. Как сообщает РИА Новости, прогнозируется, что основной удар стихии придется на Лазаревский район. По данным агентства, город подготовился к эвакуации жителей.

Ранее сообщалось о смерти трех человек из-за шторма в Сочи.


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ФОТО: pixabay.com
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