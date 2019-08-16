Жителей Сочи предупредили о возможности смерчей в ближайшие дни

По рекомендации спасателей жителям города в эти дни лучше воздержаться от отдыха у воды. Как сообщает РИА Новости, прогнозируется, что основной удар стихии придется на Лазаревский район. По данным агентства, город подготовился к эвакуации жителей.

Ранее сообщалось о смерти трех человек из-за шторма в Сочи.



