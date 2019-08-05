Гигантский смерч засняли в Сочи. Видео
5 августа20:00
Жители в Сочи засняли на видео огромный смерч. На нескольких записях, которые появились в интернете, видно, как огромная воронка со столбом, уходящим в небо, приближается к берегу, пишут «Дни.ру».
Очевидцы рассказывают, что торнадо в регионе последнее время появляются в Чёрном море в районе Сочи практически каждую неделю. Накануне на курорте было объявлено штормовое предупреждение. Штормит также на Азовском море. Спасательные службы переведены на круглосуточный режим работы.
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ФОТО: pixabay.com
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