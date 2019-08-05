Гигантский смерч засняли в Сочи. Видео

Жители в Сочи засняли на видео огромный смерч. На нескольких записях, которые появились в интернете, видно, как огромная воронка со столбом, уходящим в небо, приближается к берегу, пишут «Дни.ру».

Очевидцы рассказывают, что торнадо в регионе последнее время появляются в Чёрном море в районе Сочи практически каждую неделю. Накануне на курорте было объявлено штормовое предупреждение. Штормит также на Азовском море. Спасательные службы переведены на круглосуточный режим работы.