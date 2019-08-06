Шторм на Черном море в Сочи унес жизни трех человек
6 августа23:47
В пятибалльном шторме на Черном море в Сочи погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой администрацию города.
Как пишет агентство, люди, несмотря на предупреждения спасателей, решили испытать судьбу и отправились купаться в шторм на дикие пляжи. При этом около 20 человек, купавшихся на оборудованных пляжах, спасли.
Накануне сообщалось о погибшем туристе из Москвы в шторме на Черном море в абхазском городе Гагра.
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ФОТО: pixabay.com
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