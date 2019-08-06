Шторм на Черном море в Сочи унес жизни трех человек

В пятибалльном шторме на Черном море в Сочи погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой администрацию города.

Как пишет агентство, люди, несмотря на предупреждения спасателей, решили испытать судьбу и отправились купаться в шторм на дикие пляжи. При этом около 20 человек, купавшихся на оборудованных пляжах, спасли.

Накануне сообщалось о погибшем туристе из Москвы в шторме на Черном море в абхазском городе Гагра.



