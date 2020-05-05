Жителей семи районов Ленобласти обяжут носить маски

Отмечается, что в готовящееся распоряжение попадут районы, где наблюдается наиболее неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса, в частности, Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы.

Документ обяжет людей, живущих в этих районах, носить медицинские маски в общественных местах. При этом, по словам Дрозденко, в остальных районах ношение маски будет носить рекомендательный характер. Кроме того, в районах, где наблюдается благоприятная ситуация с распространением коронавируса, с 12 мая возможно смягчение режима самоизоляции, добавил губернатор.



