Жителей семи районов Ленобласти обяжут носить маски
Масочный режим введут на территориях семи районов Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.
Отмечается, что в готовящееся распоряжение попадут районы, где наблюдается наиболее неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса, в частности, Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы.
Документ обяжет людей, живущих в этих районах, носить медицинские маски в общественных местах. При этом, по словам Дрозденко, в остальных районах ношение маски будет носить рекомендательный характер. Кроме того, в районах, где наблюдается благоприятная ситуация с распространением коронавируса, с 12 мая возможно смягчение режима самоизоляции, добавил губернатор.
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