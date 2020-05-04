Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу парламента.

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По данным агентства, Бебенин самоизолировался и в настоящее время находится в хорошем состоянии. Отмечается, что у председателя ЗакСа нет температуры, другие показатели также в норме.

Ранее у двоих сотрудников правительства Ленинградской области также был обнаружен коронавирус, отмечает агентство. В связи с этим часть сотрудников правительства работает удаленно на самоизоляции, в частности, губернатор региона Александр Дрозденко.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьКоронавирус
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