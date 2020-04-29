Жителей Самарской области обяжут ходить в масках с 1 мая

Отмечается, что соответствующее решение принято оперштабом в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора.

Таким образом, с 1 мая жители региона будут обязаны носить маску на улице и других общественных местах. Уточняется, что контроль за соблюдением этого требования будут вести полицейские и Росгвардия.

Как пишет агентство, в оперштабе заверили, что с 30 апреля будет достаточное количество средств защиты.

В Самарской области, по последним данным, зафиксировано 327 случаев заражений коронавирусом, из которых пять закончились летальным исходом, 33 человека вылечились.







