Жителей Самарской области обяжут ходить в масках с 1 мая
Масочный режим начнет действовать в Самарской области с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по региону.
Отмечается, что соответствующее решение принято оперштабом в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора.
Таким образом, с 1 мая жители региона будут обязаны носить маску на улице и других общественных местах. Уточняется, что контроль за соблюдением этого требования будут вести полицейские и Росгвардия.
Как пишет агентство, в оперштабе заверили, что с 30 апреля будет достаточное количество средств защиты.
В Самарской области, по последним данным, зафиксировано 327 случаев заражений коронавирусом, из которых пять закончились летальным исходом, 33 человека вылечились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru