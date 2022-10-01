В России вступили в силу четыре нововведения в ОСАГО

Несколько нововведений в ОСАГО вступили в силу с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

СМИ: цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора

Так, теперь расторгнуть досрочно страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП можно, если имеется документ об утилизации транспорта. Также при смене собственника, когда страховой договор не расторгается, необходимо сообщать об этом в страховую компанию.

Кроме того, с 1 октября при ДТП можно рассматривать убыток без предоставления материалов из полиции при согласии страховщика и наличии у него возможности получить информацию из этих документов. В правилах ОСАГО появились также порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы.

«В остальном изменения носят скорее уточняющий характер и в большей степени касаются работы страховых компаний», — указали в РСА.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:РоссияАвтомобилиОСАГО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры