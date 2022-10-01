В России вступили в силу четыре нововведения в ОСАГО

Так, теперь расторгнуть досрочно страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП можно, если имеется документ об утилизации транспорта. Также при смене собственника, когда страховой договор не расторгается, необходимо сообщать об этом в страховую компанию.

Кроме того, с 1 октября при ДТП можно рассматривать убыток без предоставления материалов из полиции при согласии страховщика и наличии у него возможности получить информацию из этих документов. В правилах ОСАГО появились также порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы.

«В остальном изменения носят скорее уточняющий характер и в большей степени касаются работы страховых компаний», — указали в РСА.

