Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ

Жителей некоторых сёл в Белгородской области до 1 сентября 2024 года освободили от платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, речь идёт о приграничных территориях, где наблюдается сложная оперативная обстановка. Исключение составляют только платежи, начисляемые по счётчику.

«Также не будут предъявлять платежи, кроме как по счётчику, в повреждённых жилых помещениях, разрушенных в результате обстрелов, проживание в которых невозможно», - добавил глава области.

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