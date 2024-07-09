Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ
9 июля 202417:59
Жителей некоторых сёл в Белгородской области до 1 сентября 2024 года освободили от платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, речь идёт о приграничных территориях, где наблюдается сложная оперативная обстановка. Исключение составляют только платежи, начисляемые по счётчику.
«Также не будут предъявлять платежи, кроме как по счётчику, в повреждённых жилых помещениях, разрушенных в результате обстрелов, проживание в которых невозможно», - добавил глава области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru