Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ

По его словам, речь идёт о приграничных территориях, где наблюдается сложная оперативная обстановка. Исключение составляют только платежи, начисляемые по счётчику.

«Также не будут предъявлять платежи, кроме как по счётчику, в повреждённых жилых помещениях, разрушенных в результате обстрелов, проживание в которых невозможно», - добавил глава области.

