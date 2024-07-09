Гладков: В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек

Один человек погиб при ударе Вооруженных сил Украины в ночь на 9 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области

Он приехал на место обстрела и пообщался с местными жителями.

Ранее в Белгороде объявлена ракетная опасность. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгород

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