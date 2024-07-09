Гладков: В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
9 июля 202401:02
Один человек погиб при ударе Вооруженных сил Украины в ночь на 9 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он приехал на место обстрела и пообщался с местными жителями.
Ранее в Белгороде объявлена ракетная опасность. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru