Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения

В Крыму состоится проверка системы оповещения населения без включения сирен 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Там отметили, что проверка системы пройдет в этот день в 10:00, 13:00 и 15:00. Спасатели призвали людей соблюдать спокойствие.

Движение по Крымскому мосту приостановят 2 октября

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что 1 октября силы ПВО сбили две украинские ракеты «Гром-2» над территорией Крыма. Обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района.

О ракетной атаке также сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в результате никто не пострадал. Осколками ракет повреждены складские помещения.


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ФОТО: РИА Новости
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