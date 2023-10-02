Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения
В Крыму состоится проверка системы оповещения населения без включения сирен 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Там отметили, что проверка системы пройдет в этот день в 10:00, 13:00 и 15:00. Спасатели призвали людей соблюдать спокойствие.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что 1 октября силы ПВО сбили две украинские ракеты «Гром-2» над территорией Крыма. Обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района.
О ракетной атаке также сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в результате никто не пострадал. Осколками ракет повреждены складские помещения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения
- Азаров: Население Украины сократилось до 23 млн человек
- ВСУ пытались атаковать российские позиции около Торского в ДНР
- NHK: Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил
- Боррель: ЕС попросит США продолжать финансирование Украины
- Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
- ВЦИОМ: Треть россиян назвали SHAMANа певцом года на российской эстраде
- Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
- Губернатор Гладков: При обстреле Белгородской области пострадало четыре человека
- ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru