Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что 1 октября силы ПВО сбили две украинские ракеты «Гром-2» над территорией Крыма. Обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района.

О ракетной атаке также сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в результате никто не пострадал. Осколками ракет повреждены складские помещения.



