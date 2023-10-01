Движение по Крымскому мосту приостановят 2 октября

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят в понедельник, 2 октября, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

Крымский мост перекроют с 21:00 мск 2 октября до 06:00 3 октября. Движение приостановят для проведения восстановительных работ, уточнили в ведомстве.

Полностью открыть движение по мосту планируется к 1 ноября.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября заявил о готовности левой части Крымского моста к приему автомобилей. По его словам, для ремонта пришлось возвести временную рабочую переправу,

В ночь на 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Автомобильная часть переправы получила повреждения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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