Движение по Крымскому мосту приостановят 2 октября
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановят в понедельник, 2 октября, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.
Крымский мост перекроют с 21:00 мск 2 октября до 06:00 3 октября. Движение приостановят для проведения восстановительных работ, уточнили в ведомстве.
Полностью открыть движение по мосту планируется к 1 ноября.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября заявил о готовности левой части Крымского моста к приему автомобилей. По его словам, для ремонта пришлось возвести временную рабочую переправу,
В ночь на 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Автомобильная часть переправы получила повреждения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru