Минобороны сообщило о перехвате над Крымом двух ракет «Гром-2»

Российские силы противовоздушной обороны на севере Крыма пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны РФ в Telegram.

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Попытка атаки произошла 1 октября около 13:00 мск. Дежурные средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2».

«Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района», - отметили в ведомстве.

О попытке ракетной атаки ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Жертв и пострадавших нет. Осколками ракеты повреждены складские помещения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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