Жителей Калининградской области с 14 мая обяжут носить маски на улице

Власти Калининградской области усиливают масочный режим с 14 мая, с этого дня ношение маски станет обязательным при нахождении на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное правительство.

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Отмечается, что данное решение было принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее в области маски необходимо было носить только в общественных местах.

Усиление требований к индивидуальной защите началось после того, как в регионе с 12 мая возобновили работу торговые центры и парикмахерские. Уточняется, что нарушителей режима будут привлекать к административной ответственности. Кроме того, организации обязали отказывать в услугах гражданам, пренебрегающих введенными требованиями.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКалининградская Область
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