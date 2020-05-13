Жителей Калининградской области с 14 мая обяжут носить маски на улице
Власти Калининградской области усиливают масочный режим с 14 мая, с этого дня ношение маски станет обязательным при нахождении на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное правительство.
Отмечается, что данное решение было принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее в области маски необходимо было носить только в общественных местах.
Усиление требований к индивидуальной защите началось после того, как в регионе с 12 мая возобновили работу торговые центры и парикмахерские. Уточняется, что нарушителей режима будут привлекать к административной ответственности. Кроме того, организации обязали отказывать в услугах гражданам, пренебрегающих введенными требованиями.
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