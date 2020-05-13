Эксперт объяснил необходимость ношения медицинских перчаток





Использование медицинских перчаток позволит прервать пути заражения новым коронавирусом. Так считчает главный врач-инфекционист Центрального административного округа российской столицы Илья Акинфиев. При этом он признал, что эффективность применения перчаток и масок для борьбы с COVID-19 вызывает немало споров и вопросов.

Что касается перчаток, то они могут помочь предотвратить капельно-контактный вариант передачи инфекции. Это путь, когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности предметов, после прикосновения к которым человек переносит вирус на руки. Заражение происходит в случае попадания вируса через руки на слизистые глаз либо рта.