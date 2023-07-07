Жителей четырех регионов РФ предупредили об угрозе шторма

Как ожидается, это произойдет в первой декаде июля из-за штормового ветра до 25 метров в секунду и сильных осадков. Не исключены сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, которые могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов.

На европейской части страны аналогичные ЧС, однако с меньшей вероятностью, могут произойти на юге Карелии, а также в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности. Это связано с грозой и ливнями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

