Жителей четырех регионов РФ предупредили об угрозе шторма
На территории Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и севера Красноярского края может быть нарушено энергоснабжение и транспортное сообщение, сообщает РИА Новости.
Как ожидается, это произойдет в первой декаде июля из-за штормового ветра до 25 метров в секунду и сильных осадков. Не исключены сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, которые могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов.
На европейской части страны аналогичные ЧС, однако с меньшей вероятностью, могут произойти на юге Карелии, а также в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности. Это связано с грозой и ливнями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru