В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

«В связи жарой, установившейся в столичном регионе, было принято решение повысить уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня», - говорится в предупреждении учреждения.

Предполагается, что этот день станет самым жарким в этом году. До этого самая высокая температура воздуха была зафиксирована 16 июня, когда столбики термометров в столице поднялись до отметки 27,4 градуса.

Ранее метеоролог пообещала грозовые дожди жителям столичного региона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

