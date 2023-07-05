В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Температура воздуха в Москве в четверг, 6 июля, поднимется до отметок +30…+31 градус, сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

Синоптик: 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю метеонаблюдений

«В связи жарой, установившейся в столичном регионе, было принято решение повысить уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня», - говорится в предупреждении учреждения.

Предполагается, что этот день станет самым жарким в этом году. До этого самая высокая температура воздуха была зафиксирована 16 июня, когда столбики термометров в столице поднялись до отметки 27,4 градуса.

Ранее метеоролог пообещала грозовые дожди жителям столичного региона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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