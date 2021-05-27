Житель Воронежа приговорен к штрафу в 90 тысяч рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Суд приговорил к штрафу в 90 тысяч рублей жителя Воронежа Александра Хорошильцева, разместившего в прошлом году фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

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Мужчину признали виновным по статье о реабилитации нацизма, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока подозревается в размещении фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертный полк онлайн», возбуждено уголовное дело.

В этом году 9 мая акция «Бессмертный полк» прошла онлайн, в традиционном формате ее запланировано провести 24 июня - в годовщину Парада победителей 1945 года.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ШтрафБессмертный Полк
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