Следственный комитет предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете. Об этом он заявил в ходе выступления на международном молодежном форуме в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что необходимо привлечь внимание к проблеме вброса фейковой информации, так как это наносит серьезный ущерб национальной безопасности и общему положению дел в стране.
Бастрыкин рассказал, что в прошлом году, например, в рамках акции «Бессмертный полк», которая проходила в онлайн-режиме, пользователи загружали изображения нацистских преступников.
СКР предлагает дополнить статью 63 УР РФ отягчающим обстоятельством, связанным с совершением преступления с публичной демонстрацией в СМИ.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что международные организации должны уделить внимание теме регулирования в интернете, Россия поднимет этот вопрос в Парламентских ассамблеях ОДКБ и Совета Европы (ПАСЕ).
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