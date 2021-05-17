Следственный комитет предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете. Об этом он заявил в ходе выступления на международном молодежном форуме в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что необходимо привлечь внимание к проблеме вброса фейковой информации, так как это наносит серьезный ущерб национальной безопасности и общему положению дел в стране.

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Бастрыкин рассказал, что в прошлом году, например, в рамках акции «Бессмертный полк», которая проходила в онлайн-режиме, пользователи загружали изображения нацистских преступников.

СКР предлагает дополнить статью 63 УР РФ отягчающим обстоятельством, связанным с совершением преступления с публичной демонстрацией в СМИ.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что международные организации должны уделить внимание теме регулирования в интернете, Россия поднимет этот вопрос в Парламентских ассамблеях ОДКБ и Совета Европы (ПАСЕ).

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ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:Фейковые НовостиИнтернетСКРАлександр Бастрыкин
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