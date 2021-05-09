В Москве стартовал «Бессмертный полк онлайн»

В Москве трансляция длится более часа – она началась в 15:00. Организаторы предусмотрели отдельные трансляции для каждого региона, принимающего участие в акции. Участники шествия заранее получают уведомление о времени трансляции портрета их близких в общем онлайн-шествии.

Организаторы «Бессмертного полка» принимали заявки на участие в шествии до 12:00 9 мая. Последние из них будут показаны 11 мая.

Каждый пользователь после окончания акции получит фрагмент трансляции, в котором были показаны его родственники. Шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате намечено на 24 июня 2021 года - в годовщину Парада победителей 1945 года.

