В Москве стартовал «Бессмертный полк онлайн»
В столице России и регионах, которые находятся в одном часовом поясе с Москвой, идет онлайн-шествие «Бессмертный полк». Его трансляцию можно увидеть на сайте и в социальных сетях акции. Также «Бессмертный полк» показывают в метро и на медиафасадах столицы, в регионах – на местных телеканалах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
В Москве трансляция длится более часа – она началась в 15:00. Организаторы предусмотрели отдельные трансляции для каждого региона, принимающего участие в акции. Участники шествия заранее получают уведомление о времени трансляции портрета их близких в общем онлайн-шествии.
Организаторы «Бессмертного полка» принимали заявки на участие в шествии до 12:00 9 мая. Последние из них будут показаны 11 мая.
Каждый пользователь после окончания акции получит фрагмент трансляции, в котором были показаны его родственники. Шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате намечено на 24 июня 2021 года - в годовщину Парада победителей 1945 года.
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