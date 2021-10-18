Житель Воронежа открыл стрельбу в сторону детской площадки

Житель Воронежа, проживающий в многоэтажном доме, открыл стрельбу из окна 17 этажа, сообщает «РЕН ТВ».

Мужчина открыл стрельбу в Москве

Мужчина целился в сторону гаражей, но рядом находилась детская площадка. Агрессивные действия жильца засняли соседи. Как говорят очевидцы, из дома постоянно слышны угрозы в адрес шумящих на площадке детей.

Пока неизвестно, каким оружием был вооружен стрелок.

Ранее в Смоленской области житель города Ельни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим из окна дома.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаВоронеж
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