Житель Воронежа открыл стрельбу в сторону детской площадки

Мужчина целился в сторону гаражей, но рядом находилась детская площадка. Агрессивные действия жильца засняли соседи. Как говорят очевидцы, из дома постоянно слышны угрозы в адрес шумящих на площадке детей.

Пока неизвестно, каким оружием был вооружен стрелок.

Ранее в Смоленской области житель города Ельни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим из окна дома.

