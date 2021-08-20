В Смоленской области пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим
20 августа 202123:45
В Смоленской области житель города Ельни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим из окна дома. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным источника агентства, один человек госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уточняется, что госпитализированный был знакомым стрелка, с которым он повздорил.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве темнокожий мужчина в плавках напал с ножом на полицейских.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru