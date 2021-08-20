В Смоленской области пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим

По данным источника агентства, один человек госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уточняется, что госпитализированный был знакомым стрелка, с которым он повздорил.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве темнокожий мужчина в плавках напал с ножом на полицейских.



