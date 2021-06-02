Мужчина открыл стрельбу в Москве

Стрельба произошла на Марксистской улице в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.

Раненая в Екатеринбурге девочка остается в тяжелом состоянии, но не в коме

Предполагается, что инцидент произошел после ссоры трех мужчин в кафе. В результате один из конфликтующих открыл стрельбу из травматического пистолета. На месте работают сотрудники полиции и карета скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет ФАН.

Ранее в Екатеринбурге бывший сотрудник полиции открыл стрельбу из окна своего дома по прохожим. Он ранил сотрудника Росгвардии и девочку. Ее состояние оценивается как тяжелое.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МоскваСтрельба
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