Житель Владивостока получил срок за «минирование» университета

В 2018 году мужчина в нетрезвом состоянии позвонил оператору экстренной службы «112» и сообщил, что в одном из высших учебных заведений заложено взрывное устройство.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В четыре школы в Хабаровском крае 12 марта поступили сообщения о якобы заложенных в них взрывных устройствах, одна из них - начальная и находится в Хабаровске. Всего из четырех учебных заведений были эвакуированы около 2 тысяч человек.

