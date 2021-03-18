Житель Владивостока получил срок за «минирование» университета

Жителю Владивостока вынесен приговор за ложное сообщение о минировании одного из вузов города, сообщает прокуратура Приморского края.

В Томске одновременно «заминировали» 11 школ

В 2018 году мужчина в нетрезвом состоянии позвонил оператору экстренной службы «112» и сообщил, что в одном из высших учебных заведений заложено взрывное устройство.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В четыре школы в Хабаровском крае 12 марта поступили сообщения о якобы заложенных в них взрывных устройствах, одна из них - начальная и находится в Хабаровске. Всего из четырех учебных заведений были эвакуированы около 2 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВладивостокМинирование
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