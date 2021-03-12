В Хабаровском крае «заминировали» четыре школы

В четыре школы в Хабаровском крае 12 марта поступили сообщения о якобы заложенных в них взрывных устройствах, одна из них - начальная и находится в Хабаровске, сообщает РИА новости со ссылкой на начальника городского управления образования Татьяну Матвеенкову.

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По ее словам, дети были отпущены домой. Всего из четырех учебных заведений были эвакуированы около 2 тысяч человек. Как показала проверка, все сообщения оказались ложными.

Днем ранее в Томске одновременно «заминировали» 11 школ.

Так как сообщение от злоумышленников поступило рано утром, эвакуация учеников и преподавателей не потребовалась.

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ФОТО: pixabay.com
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