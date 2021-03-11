В Томске одновременно «заминировали» 11 школ

Правоохранительные органы Томска проводят проверки школ, после поступивших сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию. Речь идет об 11 школах, куда рано утром поступили сообщения. Так как занятия еще не начались, эвакуация учеников и преподавателей не потребовалась.

СМИ: сообщения о «минировании» получили все станции метро и школы Москвы

Каждый факт о «минировании» тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка.

В конце февраля экстренные службы Санкт-Петербурга получили анонимное сообщение от неизвестного о том, что три городские школы якобы заминированы.

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ФОТО: pixabay.com
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