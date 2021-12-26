Житель Тюмени напал с молотком на продавца в магазине
Нетрезвый житель Тюмени с молотком пришел в круглосуточный магазин за алкоголем, перебрался через прилавок и начал избивать продавца, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Тюменской области.
На злоумышленника завели уголовное дело. Сотрудников полиции и скорую помощь для пострадавшей вызвал директор магазина. По словам женщины, пьяный покупатель достал из кармана молоток, перелез через прилавок и стал наносить им удары по её голове и телу. Продавцу удалось забрать молоток, после чего нападавший скрылся.
После изучения камер видеонаблюдения была установлена личность и место жительства злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Он мирно спал дома и был задержан. В настоящее время решается вопрос об его аресте.
Ранее неизвестный в Москве напал с ножом на продавца в магазине. Мужчина накинулся на женщину, когда попытался пронести товар мимо кассы.
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