В Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный клиент
Стоматолог, на которого напал с ножом недовольный клиент на северо-востоке Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
Как отмечается, врачу был 41 год.
Инцидент произошел в Ясном проезде. По предварительным данным, 59-летний мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый мужчина в нападении на стоматолога оказался бывшим гендиректором продюсерского центра «Парадиз» Мурадом Оганесяном, снявшим фильм «Сволочи».
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