В Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный клиент

Стоматолог, на которого напал с ножом недовольный клиент на северо-востоке Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Мужчина с ножом напал на врача в московской стоматологии

Как отмечается, врачу был 41 год.

Инцидент произошел в Ясном проезде. По предварительным данным, 59-летний мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый мужчина в нападении на стоматолога оказался бывшим гендиректором продюсерского центра «Парадиз» Мурадом Оганесяном, снявшим фильм «Сволочи».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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