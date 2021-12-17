В Москве скончался стоматолог, на которого напал недовольный клиент

Как отмечается, врачу был 41 год.

Инцидент произошел в Ясном проезде. По предварительным данным, 59-летний мужчина ударил врача из-за того, что был недоволен лечением зубов. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый мужчина в нападении на стоматолога оказался бывшим гендиректором продюсерского центра «Парадиз» Мурадом Оганесяном, снявшим фильм «Сволочи».

