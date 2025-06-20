Над территорией России сбили 61 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 61 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 19 июня до 07.00 20 июня... перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, 22 БПЛА ликвидировали над Орловской областью, 14 – над Курской, семь – над Белгородской, пять - над Воронежской, один - над Московским регионом. Кроме того, по три дрона сбили в Волгоградской, Ростовской, Тульской, Брянской областях.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что дроны ВСУ ликвидировали в Шолоховском и Кашарском районах, обломки БПЛА упали в огороде частного дома, пишет Ura.ru.

