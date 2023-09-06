Житель Ростовской области задержан за передачу военных сведений Киеву

Российские силовики задержали жителя Ростовской области, сообщает РИА Новости.

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Мужчина передал Киеву данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Россиянин стал фигурантом уголовного дела по статье «Госизмена». 23-летний молодой человек вел переписку с человеком, использующим украинский абонентский номер и представившимся представителем украинских военных формирований. Во время общения злоумышленник выражал поддержку Украины. Полученные Киевом данные могли быть использованы для нанесения ударов по объекту.

Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее жителя Самарской области задержали за отправку Киеву данных о военных эшелонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоГосизменаУкраина

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